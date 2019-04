Golf: US Masters aus Augusta LIVE im TV und im Livestream

Die Saison der Major-Turniere beginnt heute in Augusta mit dem US Masters. Im Bundesstaat Georgia findet der erste Wettbewerb der Serie statt. Drei weitere werden im Laufe des Jahres folgen.

Das US Masters dauert bis zum kommenden Sonntag an.

Im vergangenen Jahr siegte der US-Amerikaner Patrick Reed. Es war sein erster Erfolg bei einem Major-Turnier. Reed sicherte sich damit das Preisgeld von 1,9 Millionen US-Dollar. Insgesamt werden elf Millionen Euro ausgeschüttet.

US Masters 2019 mit Kaymer und Langer

Aus Deutschland werden Martin Kaymer und Bernhard Langer antreten. Für Langer ist es das 45. Jahr in seiner Profikarriere. Langer tritt häufig in Turnieren der Senioren-Tour an. Doch einmal im Jahr zieht es ihn nach Augusta.

Der Bayer konnte das Turnier 1985 und 1993 für sich entscheiden. Wer den Wettbewerb gewinnt, erhält das Green Jacket. Das berechtigt die Sportler zur lebenslangen Teilnahme.

Spieler wie der Nordire Rory McIlroy könnten die Kinder von Langer sein. McIlroy fehlt der Sieg in Augusta. In den letzten Jahren scheiterte er knapp daran. Gelingt ihm der Erfolg in Augusta, hätte er einen Grandslam beieinander. Denn die anderen drei Major-Turniere hat er bereits gewinnen können.

So können Sie das US Masters live verfolgen

TV: Sky

Stream: Sky Go