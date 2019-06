Der Favoritencheck der BMW International Open zum Durchklicken:

Als größtes professionelles Golfturnier in Deutschland ziehen die BMW International Open nicht nur Massen an Zuschauern auf die Anlage des Golfclubs München Eichenried.

Seit jeher geben sich auch große Stars der Szene in der bayrischen Landeshauptstadt den Schläger in die Hand. Nachdem im vergangenen Jahr der Engländer Matt Wallace den Sieg holen konnte, wollen bei der diesjährigen Ausgabe gleich eine Vielzahl an Profis die über 300.000 Euro Preisgeld einstreichen.

Mit Martin Kaymer, Sieger von 2008, darf sich auch ein Deutscher Hoffnungen auf einen Erfolg machen. Doch die Konkurrenz ist groß.

Die BMW International Open in Eichenried vom 20. bis 23. Juni LIVE im TV auf SPORT1

SPORT1 nimmt die Favoriten vor dem Turnierstart genau unter die Lupe.