In den vergangenen Wochen fiel Gareth Bale vor allem durch eine Provokation in Richtung seines Arbeitgebers Real Madrid auf - nach der geglückten Qualifikation mit seinem Heimatland Wales für die Europameisterschaft 2020 posierte er mit einer Fahne, auf der stand: "Wales. Golf. Madrid. In dieser Reihenfolge"

© Getty Images