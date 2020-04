Die PGA-Tour der Golfprofis wird aufgrund der Coronapandemie erneut verschoben.

Die eigentliche Wiederaufnahme der Tour sollte am 18. Mai erfolgen, dieser Termin wurde jetzt erneut um drei Wochen nach hinten verlegt. Neuer Starttermin soll damit der 8. Juni sein, das teilte der Veranstalter in einer Pressemitteilung am Donnerstagmittag mit.

Wiedereröffnet wird die Tour mit der Charles Schwab Challenge in Forth Worth/Texas, das Ende bildet weiterhin die Tour Championship in Atlanta/Georgia bis zum 7. September. Die ersten vier Events werden dabei ohne Zuschauer stattfinden, für die darauffolgenden Veranstaltungen soll je nach Entwicklung der Pandemie und den Empfehlungen der Politik entschieden werden.