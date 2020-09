US Open: Jäger fällt zurück

vergrößernverkleinern Golfprofi Stephan Jäger fällt bei US Open zurück © Imago

SID Lesedauer: 2 Minuten teilenE-MailKommentare

Bei den 120. US Open in Mamaroneck/New York ist der deutsche Golfprofi Stephan Jäger in der dritten Runde vom zwölften auf den geteilten 40. Platz abgerutscht.