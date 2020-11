Augusta (SID) - Major-Gewinner Sergio Garcia hat seine Teilnahme am US Masters in Augusta/Georgia (12. bis 15. November) aufgrund eines positiven Corona-Tests abgesagt. Das gab der Gewinner von 2017 am Montag auf Twitter bekannt. "Am Samstag hatte ich ein Kratzen im Hals und Husten", schrieb der 40-jährige: "Da ich die Symptome auch am Sonntag noch hatte, haben meine Frau und ich uns einem Test unterzogen. Ihrer war zum Glück negativ."

Vergangenen Monat hatte Garcia beim Turnier in Jackson/Mississippi seinen ersten Titel auf der US-Tour seit 2017 gewonnen. Nach seinem Sieg hatte der Spanier unter Tränen erklärt, dass bereits zwei seiner Onkel an COVID-19 verstorben seien.