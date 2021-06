Um 13.00 Uhr startet Deutschlands Topgolfer Martin Kaymer in die Porsche European Open in Hamburg. Der zweimalige Major-Champion schlägt in einem Flight mit dem Mexikaner Abraham Ancer und dem schwedischen Major-Champion Henrik Stenson ab. Kaymer spielt in der Hansestadt sein erstes Turnier auf deutschem Boden seit der BMW International Open im Juni 2019 in München.

Am Sonntag muss das Trio um Kaymer früh aufstehen. Startzeit ist um 8.00 Uhr. Danach erfolgt der Cut, die Schlussrunde wird am Montag gespielt. Pro Tag sind 2000 Zuschauer zugelassen. Das mit 1,2 Millionen Euro dotierte Turnier der Europa-Tour wurde wegen der Corona-Einreiseproblematik auf drei Runden verkürzt und der Beginn auf Samstag verschoben.

Genutzt hat dies Kaymers Caddie nicht. Der Schotte Craig Connelly durfte nicht anreisen. Nun wird Kaymers Bruder Philip an seiner Seite über die Fairways marschieren. "Es ist schön, wieder ein paar gemeinsame Tage zu haben", sagte Kaymer.

Der 36-Jährige will vor den Toren Hamburgs endlich seine lang anhaltende sportliche Durststrecke beenden. Seit seinem zweiten Major-Triumph 2014 bei der US Open wartet Kaymer auf einen Toursieg. Zuletzt war er Mitte April in Atzenbrugg/Österreich nah dran. Nach der Führung vor der Schlussrunde reichte es am Ende aber "nur" zu Rang drei.