Esther Henseleit (Hamburg) hat auch beim Golf-Turnier in Sylvania eine Top-Platzierung im Visier und unterstreicht damit ihre starke Form. Die 22-Jährige spielte am Samstag eine 67 und und verbesserte sich mit 201 Schlägen auf Rang vier. Als Führende geht die Japanerin Nasa Hataoka (194) auf die Schlussrunde am Sonntag.

Caroline Masson (Gladbeck/202) liegt als Fünfte ebenfalls gut im Rennen, British-Open-Siegerin Sophia Popov (St. Leon-Rot) war am Cut gescheitert.

Henseleit hatte schon in der vergangenen Woche beim Turnier in Dallas aussichtsreich um ihren ersten Titel auf der LPGA-Tour gespielt. Vor dem Schlusstag lag sie lediglich einen Schlag hinter der Spitze, am Ende wurde die Hamburgerin Vierte.

Ende 2019 hatte Henseleit die zur European Tour zählende Kenya Ladies Open gewonnen und sicherte sich damit auch die Auszeichnung als Rookie of the Year. Seit Anfang 2020 spielt sie fest auf der LPGA-Tour.