Deutschlands bester Golfer Martin Kaymer darf bei der British Open (15. bis 18. Juli) im Royal St. Georges Golf Club in Sandwich/England abschlagen. Wie der 36-Jährige aus Mettmann am Donnerstag bei Instagram mitteilte, ist er ins Feld nachgerückt. Einige Spieler hatten wegen der strengen Corona-Auflagen ihren Start bei dem Major-Turnier in den vergangenen Tagen abgesagt.

Die Generalprobe in North Berwick lief für Kaymer am Donnerstag denkbar schlecht an. Bei der Scottish Open blieb der zweimalige Major-Gewinner und ehemalige Weltranglistenerste zwei Schläge über Par und muss erheblich um den Cut bangen.