Schon vor dem Handball-WM zu Beginn des Jahres hat die Qualifikation für die kommende Europameisterschaft begonnen. Nun geht es in die zweite Phase der EM-Quali.

Das DHB-Team muss sich gegen die polnische Nationalmannschaft beweisen (Handball EM-Quali: Deutschland - Polen ab 18 Uhr im LIVETICKER). Das Spiel wird in Gliwice (Polen) ausgetragen.

Deutsches Team führt Tabelle an

Die bisherigen zwei Begegnungen hat die deutsche Nationalmannschaft gewonnen. Im Oktober ging es gegen Israel (37:21) und Kosovo (14:30) darum, sich eine gute Ausgangslage zu schaffen. Die DHB-Auswahl führt die Tabelle der Gruppe 1 an (Service: Tabelle Handball EM-Quali).

Das Team aus Polen konnte lediglich eine seiner beiden Spiele gewinnen. Gegen die Mannschaft aus dem Kosovo (37:13) hatte man leichtes Spiel. Gegen Israel musste sich Polen denkbar knapp (25:24) geschlagen geben.

Spieler kritisieren Profi-Geschäft

Zwei Monate nach der starkem Heim-WM, bei der das deutsche Team den vierten Rang belegte, wurde es von Bundeskanzlerin Angela Merkel kürzlich geehrt. Bundestrainer Christian Prokop sagte nach dem Empfang: "Das war ein ganz tolles Erlebnis für jeden Sportler, das Interesse zu spüren. Die Kanzlerin hat das hervorragend gemacht." Das könnte ein weiterer Ansporn sein, bei der WM im kommenden Jahr besser abzuschneiden.

Unterdessen wurde die Kritik am dicht getakteten Spielplan laut. Unter dem Titel "Spielt nicht mir den Spielern" haben viele internationale Topstars ein Zeichen gesetzt. Der Handballsport ist also nicht nur in der Halle interessant, sondern auch auf der politischen Ebene.

Handball-WM: So können Sie Polen - Deutschland LIVE verfolgen:

TV: Das Erste

Stream: sportschau.de

Liveticker: SPORT1.de