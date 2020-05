Der isländische Handball-Star Gudjon Valur Sigurdsson wird zur kommenden Saison Trainer beim Traditionsverein VfL Gummersbach.

Das gab der Zweitligist, für den Sigurdsson von 2005 bis 2008 gespielt hatte, am Sonntag überraschend bekannt. Der 40-Jährige hatte erst in der vergangenen Woche seine aktive Karriere beendet, der Vertrag bei seiner ersten Trainerstation läuft bis 2022.

Gummersbach sprach in einer Pressemitteilung vom einem "ganz besonderen Coup". "Goggi ist einer der erfolgreichsten und besten Handballer der letzten 20 Jahre und somit jetzt schon eine Handballlegende. Er hat zum einen eine unfassbare Erfahrung als Spieler und brennt zum anderen auf seine neue Aufgabe als Trainer", sagte VfL-Geschäftsführer Christoph Schindler.

Vorgänger Greve kündigte Abschied an

Der zwölffache Meister und elfmalige Europapokalsieger Gummersbach war vor einem Jahr erstmals aus der Bundesliga abgestiegen. Zum Zeitpunkt des Saisonabbruchs im März 2020 stand der Klubs auf dem vierten Platz und verpasste damit die direkte Rückkehr ins Oberhaus. Trainer Torge Greve hatte schon zuvor seinen Abschied zum Sommer angekündigt.

Sigurdsson war zuletzt bei Paris St. Germain aktiv, nach Abbruch der französischen Saison wurde er auch dort Meister - wie zuvor in Deutschland mit dem THW Kiel und den Rhein-Neckar Löwen. "Meine Familie und ich haben uns in Gummersbach immer sehr wohl gefühlt und wir haben schöne Erinnerungen an diese Zeit. Deshalb freue mich sehr auf die Rückkehr nach Gummersbach", sagte er nun.