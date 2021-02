Handball-Bundesligist SC Magdeburg führt in der European League weiterhin souverän seine Vorrundengruppe an. Die Mannschaft von Trainer Bennet Wiegert gewann ihr vorletztes Spiel in der Staffel C gegen Alingsas HK aus Schweden mit 36:21 (18:15). Christoph Steinert war mit neun Toren der beste Werfer des SCM, der bereits für das Achtelfinale qualifiziert ist.