Der THW Kiel hat seine Siegesserie in der Handball-Champions-League ausgebaut und sich den Frust nach der Heim-Pleite in der Bundesliga gegen die HSG Wetzlar von der Seele geschossen.

Am zwölften Spieltag der Gruppenphase gewannen die bereits für das Achtelfinale qualifizierten Kieler mit 27:20 (15:11) beim dänischen Meister Aalborg Handball und feierten den fünften Erfolg in Folge. Kiel bleibt in der Tabelle der Gruppe B mit 15 Punkten auf dem vierten Platz.

Nach dem 29:21 von Spitzenreiter Paris St. Germain gegen die SG Flensburg-Handewitt am Samstag steht PSG vorzeitig als Gruppensieger fest und ist direkt für das Viertelfinale qualifiziert. Für Kiel ist noch maximal Platz zwei und damit ein vermeintlich leichterer Gegner im Achtelfinale möglich. Sowohl der Tabellenzweite KC Veszprem als auch Flensburg als Dritter haben ebenfalls 15 Zähler auf dem Konto.

Aus den Gruppen A und B der als am leistungsstärksten eingestuften Teams erreichen die ersten Fünf die nächste Runde. Während der Gruppensieger direkt in die Runde der letzten Acht einzieht, müssen die weiteren Mannschaften im Achtelfinale, das in Hin- und Rückspiel ausgetragen wird, antreten. Aus den Gruppen C und D ermitteln die beiden nach Abschluss der Gruppenphase Erst- und Zweitplatzierten in einer K.o.-Runde die letzten beiden Achtelfinalisten.

Das Spiel im Stenogramm:

Aalborg Handball - THW Kiel 20:27 (11:15)

Tore: Ellebaek (7), Jotic (3), Larsen (3), Juul-Lassen (3), Saugstrup Jensen (2), Antonsen (1), Barthold (1) für Aalborg - Ekberg (7), Bilyk (6), Wiencek (4), Weinhold (2), Rahmel (2), Firnhaber (2), Vujin (1), Nilsson (1), Landin Jacobsen (1), Frend-Öfors (1) für Kiel