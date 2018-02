Der deutsche Meister Rhein-Neckar Löwen hat drei Tage nach der Gala-Vorstellung in der Liga auf der europäischen Bühne einen Rückschlag hinnehmen müssen (Spielplan/Ergebnisse)

In der Champions League unterlagen die Löwen dem ungarischen Spitzenklub Pick Szeged vor eigenem Publikum mit 35:37 (17:15), bester Werfer der Gastgeber war der Däne Mads Mensah Larsen mit acht Toren.

In der Gruppe A liegen die Löwen nach ihrer dritten Niederlage mit zwölf Punkten auf Rang vier (Tabelle der Champions League)

Szeged folgt mit einem Zähler Rückstand auf Platz fünf, es führt der Titelverteidiger Vardar Skopje (18).

Erst am Donnerstag hatten die Löwen mit einem starken Auftritt in der Liga für Aufsehen gesorgt, als sie den TBV Lemgo in der ersten Hälfte mit 23:4 überrollt hatten und am Ende mit 38:17 gewannen.

Stenogramm:

Rhein-Neckar Löwen - Pick Szeged/Ungarn 35:37 (17:15)

Tore: Mensah Larsen (8), Schmid (5), Pekeler (5), Petersson (4), Groetzki (4), Reinkind (3), Baeana Gonzalez (3), Sigurdsson (2), Guardiola Villaplana (1) für Rhein-Neckar - Srsen (7), Källman (5), Sigurmannsson (4), Schitnikow (4), Banhidi (4), Sostaric (3), Skube (3), Goncalves dos Santos (3), Bodo (2), Rodriguez Alvarez (1), Sierra Mendez (1) für Szeged

Zuschauer: 2000