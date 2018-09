Der Deutsche Meister SG Flensburg-Handewitt will nach dem Auftaktsieg in der Champions League schon am Mittwoch nachlegen. Das Team von Trainer Maik Machulla empfängt in eigener Halle den kroatischen Topklub HC PPD Zagreb. (Champions League: SG Flensburg-Handewitt - HC PPD Zagreb ab 19 Uhr im LIVETICKER)

"Wir bekommen es mit einem sehr klangvollen Namen zu tun", sagte SG-Trainer Maik Machulla dem NDR: "Auch wenn der kroatische Meister in der letzten Zeit viele Abgänge zu verzeichnen hatte, versteht er es immer wieder, gut ausgebildete Spieler hervorzubringen."

Für SG-Torhüter Benjamin Buric wird es eine besondere Partie, er tritt gegen seinen Zwillingsbruder Senjamin an. Zum Auftakt hatte Flensburg beim französischen Vorjahresfinalisten HBC Nantes mit 34:31 gewonnen.

So können sie Flensburg-Handewitt - Zagreb live verfolgen:

TV: Sky

Liveticker: Sport1.de