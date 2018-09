Der deutsche Handball-Meister SG Flensburg-Handewitt ist mit einer Glanzvorstellung in die Königsklasse gestartet.

Die Mannschaft von Trainer Maik Machulla gewann am 1. Spieltag der Gruppe B in der Champions League beim französischen Vorjahresfinalisten HBC Nantes mit 34:31 (18:16). Der Norweger Magnus Rod war mit sechs Toren der erfolgreichste Werfer der SG.

In einer hochklassigen Begegnung mit viel Tempo zog Flensburg in der zweiten Hälfte entscheidend auf 30:24 (50.) davon. Bereits am Mittwoch steht das zweite CL-Gruppenspiel auf dem Programm, der kroatische Rekordmeister RK Zagreb wird in der Flensburg Arena zu Gast sein. (SERVICE: Spielplan)

Löwen besiegen Rekord-Titelträger

Pokalsieger Rhein-Neckar Löwen war bereits am Mittwoch gegen Rekordtitelträger FC Barcelona mit einem 35:34 (16:13) furios in die Gruppe A gestartet.

Die Sieger der Gruppen A und B ziehen direkt ins Viertelfinale ein, die Teams auf den Plätzen zwei bis sechs qualifizieren sich für das Achtelfinale. Ziel der Teams ist das Finalturnier der besten Vier am 1./2. Juni 2019 in Köln.