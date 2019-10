In der Handball Champions League trifft der THW Kiel am 5. Spieltag auf Montpellier. (Handball, Champions League: Montpellier HB - THW Kiel, ab 17.15 Uhr im LIVETICKER)

Am Samstagabend wird die Partie beim Titelträger von 2018 um 17.15 Uhr angepfiffen. Bis zu 10.500 Fans erwarten die Gastgeber in der Sud de France Arena zum Spiel gegen den deutschen Rekordmeister.

Jetzt aktuelle Handball-Fanartikel kaufen - hier geht's zum Shop | ANZEIGE

Anzeige

Kiel bislang noch ungeschlagen

Die Kieler sind bislang noch ungeschlagen in der Königsklasse und stehen an der Tabellenspitze der Gruppe B. (SERVICE: Tabelle der Handball Champions League)

In sensationeller Manier gewannen die Zebras auch das letzte Champions-League-Spiel bei Titelverteidiger Vardar Skopje mit 31:20 (16:4). Es war ein überraschend deutlicher Sieg nur zwei Tage nach der Bundesliga-Partie gegen Nordhorn.

Auch beim Gegner aus Frankreich läuft es bislang sehr gut in der Königsklasse. Montpellier konnte bislang drei Siege verbuchen, musste aber auch eine Niederlage gegen HC Vardar einstecken. (SERVICE: Spielplan der Handball Champions League)

Flensburg tritt in Dänemark an

Am Sonntag ist auch die SG Flensburg-Handewitt gefordert. Der amtierende Deutsche Meister trifft auf den dänischen Klub Aalborg Handbold (Handball, Champions League: Aalborg Handbold - SG Flensburg-Handewitt, am So. ab 16.50 Uhr im LIVETICKER)

Mit drei Siegen und einem Remis ist die SG stark in die Königsklasse gestartet und liegt hinter Topfavorit Paris Saint-Germain auf dem zweiten Platz. Auch Aalborg konnte bereits dreimal gewinnen (1 Niederlage), mit einem weiteren Sieg würden die Dänen an Flensburg vorbeiziehen.

So können Sie die Handball-Champions-League LIVE verfolgen:

TV: Sky

Stream: Skygo

Liveticker: Sport1.de und SPORT1 App