Der deutsche Handball-Rekordmeister THW Kiel hat seine Erfolgsserie in der Champions League fortgesetzt und auch beim ukrainischen Vertreter HC Motor Saporoschje mit 30:27 (15:13) gewonnen.

Es war im sechsten Spiel der Gruppe B der fünfte Sieg für den Tabellenführer, lediglich beim polnischen Spitzenklub KS Kielce mit Nationaltorwart Andreas Wolff zwischen den Pfosten hatte Kiel einen Punkt liegengelassen.

Sieben Tore des norwegischen Vizeweltmeisters Harald Reinkind aus dem rechten Rückraum gaben dem Spiel des THW in Saporoschje vor allem in der hektischen Schlussphase die nötige Stabilität. Dafür sorgte in der zweiten Halbzeit auch Nationaltorwart Dario Quenstedt, der vor der Pause einige Abstimmungsprobleme mit seiner Abwehr hatte.

Kiel ging als Favorit in die Partie, hatte aber zu Beginn einige Schwierigkeiten, seine Abwehr kompakt zu stellen. Im Angriff war häufig der gute ukrainische Torhüter Gennadj Komok Endstation. Dennoch hatte Kiel das Spiel durchweg unter Kontrolle, auch wenn in der Schlussphase eine vermeintlich sichere Sechs-Tore-Führung noch einmal zusammenschmolz.

Neben Reinkind setzten sich Spielmacher Domagoj Duvnjak sowie Rechtsaußen Ole Rahmel, Linksaußen Rune Dahmke und Rückraumspieler Lukas Nilsson mit jeweils vier Treffern als Torschützen in Szene.

Am 10. November erwartet Kiel in der heimischen Arena den portugiesischen Vertreter FC Porto Sofarma. Als möglicher Gruppensieger könnte der noch ungeschlagene THW das Achtelfinale überspringen und sich damit einen Schritt auf dem langen Weg zum Final Four in Köln (30./31. Mai 2020) ersparen.