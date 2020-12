Die SG Flensburg-Handewitt hat ihre Ausgangsposition im letzten Champions-League-Spiel des Jahres weiter verbessert.

Der deutsche Handball-Vizemeister gewann beim norwegischen Meister Elverum Handball am Donnerstag 30:29 (15:12) und liegt nach sechs Siegen aus acht Spielen auf dem zweiten Platz der Gruppe A. Die beiden ersten Teams der Achterstaffel qualifizieren sich direkt fürs Viertelfinale.

Bei 28:28 geriet der Sieg der Flensburger, die zumeist geführt hatten, zwei Minuten vor Schluss plötzlich noch einmal in Gefahr. Die SG schlug aber in Person des norwegischen Rückraumspielers Göran Sögard Johannesen zurück und hielt den Tabellenletzten wie schon im Hinspiel (37:35) mit Mühe in Schach.