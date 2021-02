Nächste Spielabsage im Handball: Nach den vielen Ausfällen in der Bundesliga am vergangenen Wochenende ist nun das nächste Champions-League-Spiel der SG Flensburg-Handewitt abgesetzt worden. Wie die SG am Dienstag mitteilte, kann die für Donnerstagabend geplante Partie gegen den HC Vardar Skopje wegen der aktuell gültigen Quarantäne-Bestimmungen nicht stattfinden. Einen Nachholtermin gibt es noch nicht.

Das Flensburger Gesundheitsamt habe in Abstimmung mit dem Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein den Fall geprüft. Knackpunkt sei das Spiel von Vardar am vergangenen Donnerstag beim FC Porto. Portugal ist aktuell wegen der Mutation des Coronavirus als Hochrisiko-Gebiet eingestuft.

Daraus resultiert eine 14-tägige Quarantäne, in die sich der Klub aus Skopje bei Einreise nach Deutschland begeben müsste. Eine Ausnahmeregelung wurde vom Innenministerium laut SG-Mitteilung verweigert.