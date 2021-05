Die Handballerinnen der HL Buchholz 08-Rosengarten und der SG BBM Bietigheim stehen im Finale des DHB-Pokals. Beide Teams setzten sich am Samstag in den Halbfinals des Final Four in Stuttgart durch und spielen damit am Sonntag (17.15 Uhr/Sport1) um den Titel.

Beide Mannschaften streben den ersten Pokalsieg an. Buchholz, in der Bundesliga zwei Spieltage vor Schluss nur auf Rang 14, gewann gegen die favorisierte HSG Blomberg-Lippe 22:19 (13:12), der Ligazweite Bietigheim schlug die TuS Metzingen 27:23 (15:11).

Zuletzt gewann 2019 der Thüringer HC den Titel. Im vergangenen Jahr wurde aufgrund der Corona-Pandemie kein Sieger ausgespielt.