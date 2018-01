Der deutsche Handball-Meister Rhein-Neckar Löwen hat seinen vierten Neuzugang für die nächste Saison verpflichtet. Der serbische Nationalspieler Ilja Abutovic wechselt vom Champions-League-Sieger Vardar Skopje nach Mannheim.

Der 29-Jährige hat einen Dreijahresvertrag bis 2021 unterschrieben. Zuvor hatten sich die Löwen bereits die Dienste von Jannik Kohlbacher (HSG Wetzlar), Steffen Fäth (Füchse Berlin) und Jesper Nielsen (Paris St. Germain) gesichert.

"Mit Ilja gewinnt besonders unsere Defensive in der kommenden Saison weiter an Qualität, ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit ihm", kommentierte Löwen-Trainer Nikolaj Jacobsen die Verpflichtung des 2,02 Meter großen Defensivspezialisten, der im linken Rückraum zu Hause ist.

Kein neuer Vertrag für Bliznac

"Wir haben seine Entwicklung genau verfolgt und nun die Chance bekommen, ihn in die Bundesliga und in unsere Mannschaft zu holen", sagte Geschäftsführerin Jennifer Kettemann. Sie bestätigte gleichzeitig, dass der auslaufende Vertrag des Schweden Kristian Bliznac nicht verlängert wird.

"Ilja zählt für mich zu den besten Abwehrspielern in Europa. Er hat großen Anteil an der Erfolgsgeschichte von Vardar Skopje in den vergangenen Jahren", sagte Sportchef Oliver Roggisch.