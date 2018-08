Handball: HBL-Favoritencheck mit THW Kiel, Löwen und Flensburg

Als Titelverteidiger geht die SG Flensburg-Handewitt in die Bundesliga-Saison 2018/2019. In einer an Dramatik nicht zu überbietenden Saison-Endphase sicherte sich das Team von Maik Machulla den Titel. Können die Rhein-Neckar Löwen oder der THW Kiel in diesem Jahr zurückschlagen? SPORT1 macht den Favoritencheck zum Saisonstart

© Getty Images