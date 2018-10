Die Rhein-Neckar Löwen haben den Vertrag mit dem schwedischen Handball-Nationalspieler Jerry Tollbring (23) vorzeitig um drei Jahre bis 2023 verlängert.

Das gab der DHB-Pokalsieger am Freitag bekannt. "Mit Kristjan Andresson bekommen wir in der kommenden Saison einen Trainer, den ich bereits aus der Nationalmannschaft kenne und auch schätze. Gemeinsam wollen wir auch in Zukunft in allen Wettbewerben eine gute Rolle spielen", sagte der Linksaußen.

Tollbring war zur Saison 2017/18 vom schwedischen Meister IFK Kristianstad zu den Löwen gewechselt. Andresson löst im Sommer in Mannheim Erfolgscoach Nikolaj Jacobsen ab.