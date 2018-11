Handball: Flensburg-Handewitt - Magdeburg LIVE im TV, Stream, Ticker

Am 11. Spieltag der DKB Handball-Bundesliga kommt es zum Spitzenspiel und Duell um die Tabellenspitze zwischen SG Flensburg-Handewitt - SC Magdeburg. (DKB Handball-Bundesliga: SG Flensburg-Handewitt - SC Magdburg ab 19 Uhr im LIVETICKER).

Der in dieser Saison noch ungeschlagene Titelverteidiger SG Flensburg-Handewitt führt aktuell die Bundesliga-Tabelle vor dem SC Magdeburg an - mit einem Sieg im direkten Duell könnten sich die Magdeburger jedoch den SG Flensburg-Handewitt überholen und sich an die Tabellenspitze setzen. (SERVICE: Handball-Bundesliga Tabelle)

Flensburg will Revanche für Pokal-Niederlage

Die SG Flensburg-Handewitt und SC Magdeburg standen sich in der laufenden Saison bereits einmal gegenüber: Im DHB-Pokal konnte sich Magdeburg gegen Flensburg-Handewitt mit 31:28 durchsetzen.

Die Spieler von Flensburg-Handewitt wollen sich im Bundesliga-Heimspiel für die bittere Pokal-Niederlage revanchieren. (SERVICE: Handball-Bundesliga Spielplan)

„Noch einmal wollen wir nicht gegen den SCM verlieren“, betont der Flensburger Johannes Golla. „Wir kennen nun den Gegner und wissen, was wir besser machen müssen, damit diesmal die Kleinigkeiten für uns sprechen.“

Mit einem Sieg im Bundesliga-Spitzenspiel könnte sich die SG Flensburg-Handewitt in der Tabelle von ihrem schärfsten Konkurrenten absetzen - und die weiße Weste wahren.

Es ist alles angerichtet für das absolute Topspiel der DKB Handball-Bundesliga.

So können Sie SG Flensburg-Handewitt - SC Magdeburg LIVE verfolgen:

TV: SKY

Stream: SkyGo

Ticker: SPORT1