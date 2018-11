Die TSV Hannover-Burgdorf hat in der Handball-Bundesliga ihre zweite Heimniederlage in der laufenden Saison kassiert. Gegen die ersatzgeschwächte MT Melsungen verloren die Recken deutlich mit 29:36 (15:22), während der gesamten Spielzeit lagen die Gastgeber nicht einmal in Führung.

Melsungen, angetreten ohne seinen Topscorer Julius Kühn (Kreuzbandriss) und Linkshänder Michael Müller (Mittelfußbruch), war vor allem im Überzahlspiel und dank der von Finn Lemke hervorragend dirigierten Abwehr die effizientere Mannschaft. Aus der zweiten Welle zeichnete sich Lemke zudem als exzellenter Werfer aus, insgesamt steuerte er sechs Tore zum Melsunger Erfolg bei.

Bester Werfer der Gäste war Rückraumspieler Simon Birkefeldt mit sieben Treffern. Ebenfalls siebenmal traf der noch um einen Platz im deutschen WM-Kader kämpfende Nationalspieler Kai Häfner für Hannover.