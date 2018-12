Der deutsche Meister SG Flensburg-Handewitt hat seinen Siegeszug in der Handball-Bundesliga fortgesetzt.

Beim 35:28 (14:16) gegen GWD Minden feierte das Team von Trainer Maik Machulla den 18. Sieg im 18. Spiel und festigte die Tabellenführung mit 36:0 Punkten (DATENCENTER: Die Tabelle).

Dennoch ärgerte sich Machulla über die schlechte erste Halbzeit. Er sei "überrascht, dass wir anfangs so wenig umsetzen von dem, was wir uns vornehmen", sagte der Coach bei Sky: "Dann wird es irgendwann ein Kraftakt. Dass wir es dennoch schaffen, ist eine große Qualität, aber wir können so ein Spiel von Anfang an so dominant spielen und es dann auch mehr genießen."

Flensburg nach der Pause stärker

Vor 6005 Zuschauern in der Flens-Arena fand Flensburg zunächst nicht in die Begegnung und ging ohne einmal in Führung gelegen zu haben mit 14:16 in die Pause. Nach dem Seitenwechsel brachte der schwedische Nationalspieler Simon Jeppsson die SG mit seinem Treffer zum 18:17 (37.) erstmals in Front.

Flensburg nahm in der Folge an Fahrt auf. Rasmus Lauge, der zusammen mit Rechtsaußen Marius Steinhauser (beide 7) bester Werfer der Norddeutschen war, sorgte mit seinem Tor zum 30:26 sechseinhalb Minuten vor dem Schlusspfiff für die Vorentscheidung.

Löwen überholen Kiel

Vizemeister Rhein-Neckar Löwen (31:5) zog zwei Tage nach dem Aus im Pokal-Viertelfinale bei den Füchsen Berlin (35:37) durch einen 34:29 (17:14)-Heimerfolg gegen den TVB Stuttgart (13:23) vorübergehend am THW Kiel (30:4) vorbei. Der Rekordmeister kann aber am Samstag bei der SG BBM Bietigheim nachlegen.

Derweil beendete die MT Melsungen beim 28:23 (14:12)-Auswärtssieg gegen Altmeister VfL Gummersbach (8:28) eine Negativserie von drei Niederlagen in Folge und hielt mit 22:14 Zählern auf Rang sechs Anschluss an die EHF-Cup-Plätze. Der HC Erlangen (16:20) siegte 26:22 (13:13) gegen Schlusslicht Die Eulen Ludwigshafen (4:32), das die fünfte Niederlage in Folge einsteckte.

Die Spiele im Stenogramm:

VfL Gummersbach - MT Melsungen 23:28 (12:14)

Tore: Martinovic (10/1), Norouzinezhad Gharehlo (5), Preuss (4), Schröter (1), Sommer (1), Schukow (1), Becker (1) für Gummersbach - Sidorowicz (6), Reichmann (5/1), Lemke (5), Kunkel (4), Mikkelsen (3), Danner (1), P.Müller (1), Birkefeldt (1), M.Müller (1), Simic (1) für Melsungen.

Zuschauer: 3024

Rhein-Neckar Löwen - TVB Stuttgart 34:29 (17:14)

Tore: Kohlbacher (7/1), Petersson (6), Sigurdsson (6/1), Schmid (4), Lipovina (3), Groetzki (3), Nielsen (2), Guardiola (1), Taleski (1), Larsen (1) für Rhein-Neckar - Späth (9), Weiß (6), Schmidt (3), Schagen (3/3), Häfner (3), Schweikardt (2), Markotic (1), Röthlisberger (1), Oehler (1) für Stuttgart

Zuschauer: 8414

SG Flensburg-Handewitt - TSV GWD Minden 35:28 (14:16)

Tore: Lauge (7), Steinhauser (7), Glandorf (5), Jeppsson (5), Jondal (4/1), Hald Jensen (2), Röd (2), Golla (1), Svan (1), Gottfridsson (1) für Flensburg - Rambo (6), Michalczik (5), Gulliksen (4), Gullerud (4), Padshyvalau (4), Zvizej (3/2), Savvas (2) für Minden

Zuschauer: 6005

HC Erlangen - Die Eulen Ludwigshafen 26:22 (13:13)

Tore: Büdel (5/1), Bissel (5), Schäffer (5), Sellin (4), Mappes (2), Steinert (2/2), Schröder (2), Haass (1) für Erlangen - Falk (4), Dietrich (4), Spiler (3), Scholz (2/2), Hofmann (2), Müller (2), Dippe (2), Hideg (1), Salger (1), Hanemann (1) für Ludwigshafen

Zuschauer: 6087