Es ist der ultimative Showdown, der Startschuss in aufregende Handball-Wochen. Wenn der deutsche Rekordmeister THW Kiel die Rhein-Neckar Löwen am Donnerstag in der seit Wochen ausverkauften Kieler Arena zum Verfolger-Duell in der Bundesliga bittet, muss vor allem Christian Prokop noch einmal 60 unruhige Minuten überstehen (Handball-Bundesliga: THW Kiel - Rhein-Neckar Löwen ab 19 Uhr im LIVETICKER).

Der Bundestrainer bangt exakt zwei Wochen vor dem WM-Auftakt am 10. Januar in Berlin gegen Korea um die körperliche Unversehrtheit seiner Nationalspieler.

Die sind in dem Kracher von Kiel sehr zahlreich vertreten. Für den THW sind Torhüter Andreas Wolff, Linkshänder Steffen Weinhold sowie die beiden Kreisläufer Patrick Wiencek und Hendrik Pekeler am Start, bei den Löwen stehen Rückraumspieler Steffen Fäth, Rechtsaußen Patrick Groetzki und Kreisläufer Jannik Kohlbacher auf der Platte. "Es ist beinahe schon brutal, solch einen Gegner zum Jahresabschluss zu haben", sagt WM-Torwart Wolff.

Wer wird erster Flensburg-Verfolger?

Es geht in erster Linie darum, wer dem deutschen Meister SG Flensburg-Handewitt als Verfolger Nummer eins auf den Fersen bleibt, wenn die Bundesliga im Februar wieder ihren Spielbetrieb aufnimmt. Mit einem Sieg würde Kiel auf Platz zwei die Löwen um bereits drei Punkte distanzieren, es sind also zwei Big Points, die am Donnerstag vergeben werden.

Dass Kiel die Löwen in der Hinrunde in deren Mannheimer Revier bezwang, spielt für Torhüter Wolff keine Rolle mehr: "Davon kann man sich im nächsten Spiel nichts kaufen."

Die Löwen haben sich in Kiel bisher nicht schlecht verkauft. In den vergangenen fünf Spielen gab es jeweils zwei Siege und ein Unentschieden - allerdings hat der THW in dieser Saison zu Hause noch keinen Punkt abgegeben. (DATENCENTER: Die Tabelle)

Die Mannschaften kennen sich in- und auswendig, Gudjun Valur Sigurdsson und Andreas Palicka trugen jahrelang das Kieler Trikot, Hendrik Pekeler und Harald Reinkind kamen im Sommer 2018 von den Rhein-Neckar Löwen an die Ostsee. Und Löwen-Trainer Nikolaj Jacobsen, der sich nach der Saison nur noch auf seinen Job als dänischer Nationaltrainer konzentrieren wird, erzielte von 1998 bis 2004 seine Tore als Linksaußen des THW.

Der Einsatz von Alexander Petersson im Topspiel ist fraglich © Getty Images

Petersson-Einsatz ist fraglich

Ein Fragezeichen steht bei den Löwen, die anders als der zuletzt bärenstarke THW Kiel mit seinen wettbewerbsübergreifend 17 Siegen in Serie permanent auf der Suche nach Konstanz sind, hinter dem Einsatz von Torjäger Alex Petersson.

Der isländische Nationalspieler hatte sich im Heimspiel gegen Stuttgart in der vergangenen Woche einen Finger der Wurfhand ausgekugelt, für die Löwen wäre der Ausfall des trickreichen Linkshänders in Kiel kaum zu kompensieren.

Einen Tag nach dem Showdown in Kiel geht es für die Nationalspieler weiter nach Barsinghausen. Dort versammelt Bundestrainer Prokop sein WM-Team zu einem dreitägigen Kurzlehrgang, dem nach einem kurzen Silvester-Urlaub ein weiteres Trainingslager vom 2. bis 6. Januar mit den Länderspielen gegen Tschechien in Hannover und gegen Argentinien in Kiel folgt.