Der deutsche Meister SG Flensburg-Handewitt hat mit einer Energieleistung doch noch die perfekten Hinrunde in der Handball Bundesliga (HBL) geschafft.

Das Team von Trainer Maik Machulla gewann am Sonntag 25:23 (9:11) gegen den lange aufmüpfigen Bergischen HC und blieb damit auch in der 17. Partie ohne Verlustpunkt.

Magnus Röd (5), Jim Gottfridsson und Rasmus Lauge (jeweils 4) trugen als beste Werfer zum Erhalt der weißen Weste der Flensburger bei. In der Geschichte der Bundesliga hatten zuvor nur der TBV Lemgo (2002/2003) sowie der THW Kiel (2011/2012) die erste Saisonhälfte mit makellosen 34:0 Punkten abgeschlossen. Die Kieler waren danach sogar die komplette Saison ohne Punktverlust geblieben.

Flensburg zur Pause im Rückstand

"Wir freuen uns und wollen das auch genießen", sagte Machulla bei Sky: "Das ist etwas Überragendes, was wir geleistet haben. Aber wir können es auch einordnen." Mit dem Auftritt seiner Mannschaft in der ersten Hälfte war der Coach gar nicht zufrieden: "Der BHC hat es sehr gut gemacht, wir haben es sehr schlecht gemacht. Insgesamt war es eine harte Nuss."

Für Flensburg wurde es gegen den Aufsteiger richtig eng. Die Hausherren leisteten sich eine ganz schwache erste Hälfte. Erst in der 8. Spielminute konnte Magnus Jöndal den famos parierenden Christopher Rudeck im Tor des BHC erstmals per Siebenmeter überwinden, dennoch musste die SG den Gast zwischenzeitlich auf 2:7 davonziehen lassen (19.). Kurz vor der Halbzeitpause verkürzte Holger Glandorf auf 9:11 - damit war sein Team gut bedient.

Kiel und Löwen in Verfolgerposition

Mit dem Selbstverständnis eines Spitzenteams erhöhte die SG nach dem Seitenwechsel die Intensität und ging durch einen Treffer von Gottfridsson zum 15:14 (40.) erstmals in Führung. Einfach ließen sich die Kontrahenten um Trainer Sebastian Hinze nicht abschütteln. In der 51. Minute war es aber dann erneut Gottfridsson, der einen Abstand von drei Treffern zum 22:19 herstellte, danach brannte nichts mehr an.

Flensburg führt die Tabelle als Herbstmeister vor dem THW Kiel (30:4) an, der in der Hinrunde zwei Partien verlor. Platz drei festigte am Samstag Pokalsieger Rhein-Neckar Löwen (29:5) mit einem 29:23 (12:12)-Erfolg gegen die TSV Hannover-Burgdorf. Bester Werfer für die Gastgeber war Gudjon Val Sigurdsson mit acht Treffern.

Hinter dem SC Magdeburg (26:8) sicherten die Füchse Berlin (22:12) am Sonntag den fünften Rang, die Mannschaft aus der Hauptstadt gewann mit 26:23 (13:12) gegen den SC DHfK Leipzig. Die MT Melsungen (20:14) verlor beim TBV Lemgo mit 26:28 (10:15) und ist weiter Sechster.

Die Spiele im Stenogramm:

SG Flensburg-Handewitt - Bergischer HC 25:23 (9:11)

Tore: Röd (5), Gottfridsson (4), Lauge (4), Zachariassen (3), Wanne (3/2), Jondal (2/2), Steinhauser (2), Golla (1), Glandorf (1) für Flensburg - Petrowski (5), Criciotoiu (5), Arnesson (5/1), Nippes (2), Bettin (2), Darj (1), Kotrc (1), Babak (1), Boomhouwer (1) für den Bergischen HC Zuschauer: 6104