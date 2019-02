Handball: Michael "Mimi" Kraus wechselt sofort zu SG BBM Bietigheim

Spielmacher Michael Kraus wird den Handball-Bundesligisten TVB Stuttgart mit sofortiger Wirkung verlassen und sich dem Ligakonkurrenten SG BBM Bietigheim anschließen.

Bei dem abstiegsbedrohten Verein erhält der 35-Jährige einen Vertrag bis Saisonende mit Option auf ein weiteres Jahr. Stuttgart hatte vor wenigen Tagen angekündigt, den im Sommer auslaufenden Vertrag mit Kraus im Zuge des anstehenden Verjüngungsprozesses nicht mehr zu verlängern.

"Gerne hätte ich die Saison beim TVB noch beendet", sagte Kraus: "Das kurzfristige Angebot von Bietigheim bietet meiner Familie und mir aber die Möglichkeit, auch zukünftig in der Region zu bleiben." Er werde nun "alles in die Waagschale werfen", um in Bietigheim "das große Ziel Klassenerhalt zu schaffen".

Kraus war 2016 vom Ligarivalen Frisch Auf Göppingen nach Stuttgart gewechselt und hatte dort zuletzt mit einer starken Hinrunde für Aufsehen gesorgt. Höhepunkt war die Partie gegen die TSV Hannover-Burgdorf, als er sein Team mit 18 Toren zum Sieg führte.