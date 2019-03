Weltmeister und -Olympiasieger Morten Olsen bleibt der TSV Hannover-Burgdorf erhalten. Der 34 Jahre alte Däne verlängerte seinen Vertrag bei den Recken bis zum 30. Juni 2020.

"Morten ist im Angriff unser Dreh- und Angelpunkt. Wenn er gut spielt, sind wir für jeden Gegner eine große Gefahr", sagte Trainer Carlos Ortega über seinen verlängerten Arm auf dem Spielfeld.

Olsen bestreitet damit seine achte Saison im Trikot der Niedersachsen. Auch privat hat der Spielmacher sein Glück in Hannover gefunden. Ende 2017 wurde Sohn Alfred geboren und im Sommer wird Ehefrau Gry das zweite Kind zur Welt bringen. "Wir haben in Hannover alles, was wir brauchen, und fühlen uns privat sehr wohl. Dies hat in meine Entscheidung mit reingespielt", sagte Olsen.