Der Bergische HC hat sein Heimspiel in der Handball-Bundesliga gegen die MT Melsungen mit 25:24 (14:14) gewonnen.

Mit dem vierten Sieg in Folge rückte der Aufsteiger in der Tabelle an den Füchsen Berlin vorbei bis auf einen Punkt an den Tabellenfünften Melsungen heran.

Der Bergische HC ging 100 Sekunden vor der Schlusssirene durch einen Gegenstoßtreffer von Jeffrey Boomhouwer mit 25:24 in Führung und rettete den knappen Vorsprung auch dank Nationaltorwart Christopher Rudeck über die Zeit.

Bester Werfer der Bergischen Löwen war Rückraumspieler Fabian Gutbrod mit sechs Treffern. Für Melsungen erzielte Regisseur Lasse Mikkelsen 8/2 Tore.

Das Spiel im Stenogramm:

Bergischer HC - MT Melsungen 25:24 (14:14)

Tore: Gutbrod (6), Arnesson (4), Boomhouwer (4), Gunnarsson (4/2), Darj (4), Nippes (1), Baena Gonzalez (1), Petrowski (1) für den Bergischen - Mikkelsen (8/2), Sidorowicz (5), Kunkel (5), Danner (2), M. Müller (2), Reichmann (1), P. Müller (1) für Melsungen

Zuschauer: 2.729