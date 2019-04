Rekordmeister THW Kiel hält in der Handball-Bundesliga den Druck auf Spitzenreiter SG Flensburg-Handewitt aufrecht.

Die Kieler gewannen am 28. Spieltag souverän mit 32:24 (17:11) gegen den Bergischen HC und hofften anschließend auf einen Ausrutscher des Nordrivalen Flensburg. Der Titelverteidiger, der vier Minuspunkte weniger als Kiel aufweist, tritt am Sonntag bei FA Göppingen (Handball, Bundesliga: FA Göppingen - SG Flensburg-Handewitt ab 16 Uhr im LIVETICKER) an (DATENCENTER: Die Tabelle).

Beim 13. Pflichtspielsieg nacheinander ragte Nikola Bilyk (zehn Tore) beim Pokalsieger heraus. Die Kieler haben in der letzten Saison ihres Erfolgstrainers Alfred Gislason noch immer den 21. Titelgewinn im Blick, brauchen dafür neben einem Sieg im direkten Duell mit Flensburg (12. Mai) allerdings Schützenhilfe.

Das Spiel im Stenogramm:

THW Kiel - Bergischer HC 32:24 (17:11)

Tore: Bilyk (10), Pekeler (6), Wiencek (5), Reinkind (3), Dahmke (3), Rahmel (2), Nilsson (1), Weinhold (1), Firnhaber (1) für Kiel - Boomhouwer (4), Darj (3), Gunnarsson (3), Nippes (3), Arnesson (3), Petrovsky (2), Kotrc (2), Gutbrod (2), Fraatz (1), Babak (1) für den Bergischen HC

Zuschauer: 10.285