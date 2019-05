In der Handball-Bundesliga steht am Mittwoch der 33. Spieltag der Saison an. Dabei ist Spannung pur garantiert. Denn es stehen noch einige wichtige Entscheidungen aus.

Allen voran interessiert natürlich die Meisterfrage. Die SG Flensburg-Handewitt und der THW Kiel machen den Titel unter sich aus. (Tabelle der Handball-Bundesliga)

Flensburg hat Platz eins inne und zwei Punkte Vorsprung auf den Erzrivalen. Der THW weist jedoch das um 21 Tore bessere Trefferverhältnis, das bei Punktgleichheit entscheidet, auf.

Füchse als Faktor im Titelkampf?

Einen Patzer darf sich die SG also nicht erlauben. Doch im vorletzten Spiel wartet eine schwere Aufgabe auf das Team von Trainer Maik Machulla.

Es geht in eigener Halle gegen die Füchse Berlin, die in der laufenden Saison bereits mehrere Topteams geärgert haben. Zuletzt besiegten die Hauptstädter die Rhein-Neckar Löwen. (Handball-Bundesliga: SG Flensburg-Handewitt - Füchse Berlin am Mittwoch um 18.30 Uhr im LIVETICKER)

Zeitgleich muss Kiel beim TBV Lemgo ran. Für die Zebras, die sich seit Wochen in imposanter Form präsentieren klingt das nach einer Pflichtaufgabe, zumal der TBV die letzten vier Spiele allesamt verloren hat. (Handball-Bundesliga: TBV Lemgo - THW Kiel am Mittwoch um 18.30 Uhr im LIVETICKER)

Kiel muss in Lemgo ran

Sollte allerdings der THW nicht über ein Remis hinauskommen und Flensburg die Füchse schlagen, stünde die SG als Meister fest.

Aber nicht nur die Meisterfrage könnte am 33. Spieltag schon beantwortet werden. Offen ist darüber hinaus das Rennen um Platz drei, wer am EHF Cup teilnimmt und wer in die 2. Bundesliga absteigt.

Der SC Magdeburg (gegen SG BBM Bietigheim) und die Löwen (gegen Die Eulen Ludwigshafen) machen Platz drei unter sich aus. Beide haben das Ticket für den EHF-Pokal jedoch schon in der Tasche.

Kampf um EHF Cup und Klassenerhalt

Um den dritten Startplatz kämpfen Berlin (38 Punkte), die MT Melsungen (38) und der Bergische HC (36). Die beiden letztgenannten Mannschaften treten am Mittwoch um 20.30 Uhr beim HC Erlangen bzw. beim TSV GWD Minden an.

Ebenfalls drei Klubs streiten sich um den Klassenerhalt. Der VfL Gummersbach (13 Punkte) wäre mit einem Sieg gegen Frisch Auf! Göppingen wohl gerettet.

Bietigheim (13) und Ludwigshafen (10) müssen also ihre eigenen Aufgaben erledigen und auf einen Patzer des Traditionsvereins hoffen, um noch eine Chance auf den Ligaverbleib zu haben.

