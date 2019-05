Vorzeitiges Saisonaus für Andreas Palicka: Die Rhein-Neckar Löwen können in den letzten vier Spielen der Handball-Bundesliga nicht mehr auf die Dienste des Torhüters bauen.

Der schwedische Nationalspieler zog sich beim Auswärtssieg in Melsungen am vergangenen Sonntag eine schwere Muskelzerrung im rechten Oberschenkel zu, das teilte der Verein am Dienstag mit.

Can Adanir aus der zweiten Mannschaft wird den verletzten 32-Jährigen ersetzen. Adanir wird zusammen mit Mikael Appelgren das Torwart-Duo in den Spielen gegen Göppingen, Berlin, Ludwigshafen und Leipzig bilden.

