Der SC DHfK Leipzig hat den kroatischen Nationalspieler Marko Mamic verpflichtet.

Der halblinke Rückraumspieler wechselt vom polnischen Meister KS Kielce zu den Sachsen und erhält einen Dreijahresvertrag. Mit Kielce stand der 25-Jährige am vergangenen Wochenende beim Final Four der Champions League in Köln auf dem Parkett.

Bei der Halbfinalniederlage gegen Telekom Veszprem/Ungarn (30:33) fungierte Mamic als Abwehrchef im Innenblock, trug sich aber auch zweimal in die Torschützenliste ein.

"Marko ist ein Spieler von internationaler Klasse, der unserer Mannschaft sowohl im Angriff als auch in der Abwehr Impulse geben wird. Ich freue mich sehr, dass sich ein Spieler von Markos Kaliber für unseren Verein entschieden hat", sagte Leipzigs Trainer Andre Haber.