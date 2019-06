Die SG Flensburg-Handewitt ist zum dritten Mal deutscher Handball-Meister. Der Mannschaft von Trainer Maik Machulla gelang durch ein 27:24 (13:8) beim Bergischen HC die erfolgreiche Titelverteidigung. Die Ausbeute von 64:4 Zählern nach 34 Spieltagen bedeuten die beste Punktzahl eines Meisters seit dem Durchmarsch des THW Kiel vor sieben Jahren.

Die Kieler verpassten hingegen das Double. Der 30:26 (15:13)-Heimerfolg des Pokalsiegers gegen die TSV Hannover-Burgdorf war durch den Flensburger Sieg im Fernduell bedeutungslos, das Team des scheidenden Trainers Alfred Gislason musste sich mit Platz zwei begnügen.

Mega-Drama im Abstiegskampf

Im Abstiegskampf ging es hochdramatisch zu.

Der VfL Gummersbach verpasste trotz eines 25:25 (13:14)-Unentschieden beim direkten Konkurrenten SG BBM Bietigheim den Klassenerhalt ebenso wie der Gegner, da die Eulen Ludwigsburg gegen den TSV GWD Minden 31:30 (14:15) gewannen und sich retteten.

Der entscheidende Treffer gelang Ludwigsburg 30 Sekunden vor dem Schluss.

Der Traditionsverein Gummersbach muss damit erstmals in der 53-jährigen Ligageschichte den Gang in die Zweitklassigkeit antreten. Der VfL hatte als letztes verbliebenes Gründungsmitglied zuvor immer in der Eliteklasse gespielt.