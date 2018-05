Bundesligist SC Magdeburg hat den fünften Einzug ins Endspiel um den EHF-Pokal verpasst.

Der dreimalige Sieger unterlag zum Auftakt des Final-Four-Turniers in eigener Halle 28:27 (13:13) gegen St. Raphael Handball. Die Franzosen treffen damit am Sonntag auf den Sieger des zweiten Halbfinals zwischen Titelverteidiger sowie Rekordsieger Frisch Auf Göppingen (4 Titel) und Vorjahresfinalist Füchse Berlin.

"Wir haben zu viele dumme Fehler gemacht, die wir jetzt zusammen auswerten müssen. Das ist einfach nur zum Kotzen", sagte Magdeburgs Linksaußen Matthias Musche im MDR.

Die Hausherren liefen vor 6209 Zuschauern zunächst einem 2:6-Rückstand hinterher, drehten die Partie aber umgehend mit fünf Treffern in Serie. Im umkämpften zweiten Durchgang konnte sich kein Team auf mehr als zwei Tore absetzen, am Ende hatte die Mannschaft von der Cote d'Azur das bessere Ende für sich. Erfolgreichster Werfer war der überragende Linksaußen Raphael Caucheteux (St. Raphael) mit zwölf Toren.

Damit kommt es im EHF-Cup nicht zum siebten Finale zwischen deutschen Teams in den letzten 21 Auflagen. Für St. Raphael ist es die erste Teilnahme am Endspiel des Wettbewerbs. Die Besetzung des Final Four war die gleiche wie im letzten Jahr.