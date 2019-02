Für den THW Kiel steht im EHF-Cup die nächste schwere Aufgabe bevor.

Der Rekordmeister empfängt in der heimischen Sparkassen-Arena in Kiel KS Azoty-Putawy aus Polen. Mit einem Sieg können die Zebras einen großen Schritt in Richtung Einzug in die nächste Runde machen.

Aktuell steht der THW an der Tabellenspitze der Gruppe D. In der ersten Gruppenpartie konnten die Norddeutschen einen deutlichen 33:22-Sieg gegen die Spanier aus Granollers einfahren. Die Gäste aus Polen hingegen mussten bereits den ersten Dämpfer hinnehmen. Das Duell mit GOG Svendborg aus Schweden ging knapp verloren. (SERVICE: Tabelle)

Kiel vor heimischem Publikum

Für die Kieler ist es das erste Heimspiel im neuen Jahr. Das Team von Trainer Alfred Gislason hofft auf die Unterstützung der "weißen Wand". "Wir freuen uns auf unsere Fans und wollen einen weiteren Schritt in Richtung EHF-Cup Finals in Kiel machen", sagte Kreisläufer Patrick Wiencek vor der Partie.

Die Heimspielbilanz des THW ist beeindruckend. Alle 18 Partien der Klubgeschichte im EHF-Cup in der Sparkassen-Arena wurden gewonnen.

So können Sie THW Kiel - KS Azoty-Putawy ab 19.45 Uhr LIVE verfolgen:

Stream: DAZN