Am 17. und 18. Mai kommt es in der Sparkassen-Arena Kiel zum Final Four-Turnier im EHF Cup. Mit den Füchsen Berlin und Gastgeber THW Kiel hat die deutsche Handball-Bundesliga HBL gleich zwei heiße Eisen im Feuer. Dabei gehen die Füchse als Titelverteidiger ins Rennen, während der dreimalige EHF-Titelträger aus Kiel 2004 zum letzten Mal in diesem Wettbewerb triumphieren konnte.

Nach der sportlichen Qualifikation für das Viertelfinale ist der THW Kiel als Gastgeber direkt ins Final Four aufgestiegen und bekommt es nun mit Team Tvis Holstebro zu tun. (1. Halbfinale: Team Tvis Holstebro - THW Kiel, Freitag, ab 18.00 Uhr im SPORT1-Liveticker)

Defensivstarke Dänen fordern Kiel

Die Dänen mussten in der Gruppenphase hart um die Qualifikation fürs Viertelfinale kämpfen. Der andere Halbfinalist FC Porto Sofarma dominierte die Gruppe C und kam mit der Maximalpunktzahl weiter. Aber dank zweier Siege gegen den direkten Verfolger HC Dobrogea Sud Constanta (Rumänien) landete man am Ende auf Rang zwei.

Auch im Viertelfinale mussten die Dänen zittern. Im Rückspiel entschied die bessere Tordifferenz aus dem Heimsieg. Dennoch dürfen die Kieler Holstebro nicht unterschätzen. Vor allem in de Defensive überzeugte das Team als viertbeste Mannschaft in der Gruppenphase. Es wird also ein hartes Stück Arbeit auf die Zebras zukommen.

Finale zum Gislason-Abschied

Zumal die Dänen mit starker Fanunterstützung rechnen werden können. Die drei Stunden mit dem Auto werden die Fans aus Holstebro für ihr Team bestimmt auf sich nehmen.

Nichtsdestotrotz will man seiner Favoritenstellung gerecht werden und ins Finale einziehen. Schließlich will man dem scheidenden Trainer Alfred Gislason gern mit einem internationalen Titel verabschieden.

Füchse gegen Porto

Die Füchse Berlin sind als Titelverteidiger in den EHF Cup 2019 gestartet und zeigen sich bisher sehr souverän in ihrer Mission Titelverteidigung. In der Gruppenphase gab es einen Ausrutscher gegen Saint-Raphael Var Handball. Dennoch war der Gruppensieg nur eine Formsache.

Auch im Viertelfinale gaben sich die Hauptstädter keine Blöße. Im deutschen Duell mit TSV Hannover-Burgdorf setzte man sich in der Kombination mit zehn Toren Vorsprung und zwei Siegen durch. Aber auch der Gegner aus Porto hat bisher überzeugt. (2. Halbfinale: Füchse Berlin - FC Porto Sofarma, Freitag, ab 20.45 Uhr im SPORT1-Liveticker)

Die Portugiesen haben sich in der Gruppe C souverän vor dem anderen Halbfinalisten Team Tvis Holstebro durchgesetzt und sich auch im Viertelfinale keine Blöße gegeben.

Gegen die Franzosen von Saint-Raphael Var Handball feierte man nach einem 30:30-Remis in Frankreich einen klaren 34:30-Erfolg. Die Hauptstädter dürften also gewarnt sein.

So können Sie das Final Four verfolgen:

Liveticker: SPORT1