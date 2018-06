Anzeige

Handball-EM 2024 Vergabe: Deutschland Favorit als Gastgeber EM 2024 in Deutschland? / Lesedauer: 2 Minuten

vergrößernverkleinern Deutschland, Dänemark und die Schweiz sowie Ungarn und die Slowakei wollen die Handball-EM 2024 © Getty Images

Deutschland geht als Favorit in die Vergabe der Handball-EM 2024. In Glasgow fällt am Mittwoch die Entscheidung. Die Konkurrenten bewerben sich im Doppelpack.