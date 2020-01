Die deutschen Handballer treffen bei der EM zum Auftakt der Hauptrunde am Donnerstag auf Weißrussland (Handball-EM: Deutschland - Weißrussland, ab 18.15 Uhr im LIVETICKER).

Am Samstag geht es gegen Kroatien (Handball-EM: Deutschland - Kroatien ab 18.15 Uhr im LIVETICKER), die beiden weiteren Gruppengegner am Montag und am Mittwoch ermitteln in der Gruppe B am Dienstag Österreich, Tschechien und Nordmazedonien.

Allerdings startet Deutschland mit null Punkten in die zweite Turnierphase.

Da Titelverteidiger Spanien sein abschließendes Vorrundenspiel gegen die Niederlande mit 36:25 (17:13) gewann, kommen die Iberer als Gruppenerster weiter. Alle Mannschaften nehmen nur die Punkte aus dem direkten Vergleich mit in die Hauptrunde, Deutschland hatte gegen Spanien mit 26:33 verloren.