Unterföhring (SID) - Die Spiele der deutschen Handballerinnen bei der EM in Dänemark (3. bis 20. Dezember) werden live und frei zugänglich im Internet übertragen. Der Online-Sportsender Sportdeutschland.tv zeigt alle 47 EM-Partien exklusiv. Auch Highlights und Hintergrundberichte werden auf der Plattform angeboten.

Die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) mit Bundestrainer Henk Groener startet am 3. Dezember in Kolding gegen Rumänien (18.00 Uhr) in das Turnier. Weitere Gegner in Gruppe D sind Norwegen (5. Dezember/18.15 Uhr) und Polen (7. Dezember/18.15 Uhr).

Erst seit Montag steht fest, dass das Turnier komplett in Dänemark stattfinden kann. Die Austragung der EM hatte auf der Kippe gestanden, nachdem sich Co-Gastgeber Norwegen aufgrund der Corona-Pandemie Anfang vergangener Woche zurückgezogen hatte.