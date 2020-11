Bundesligist SC Magdeburg hat in seinem 250. Europacup-Spiel eine Niederlage kassiert.

Das Team von Trainer Bennet Wiegert verlor in der European League durch ein Tor in den Schlusssekunden 29:30 (14:15) beim schwedischen Vertreter Alingsas HK und verpasste damit den Jubiläumssieg (DATENCENTER: Tabellen der European League)

Für den SCM war es im dritten Spiel die erste Niederlage in der Gruppe C. Omar Magnusson traf mit acht Toren am häufigsten für die Gäste.

Das Spiel im Stenogramm:

Alingsas HK - SC Magdeburg 30:29 (15:14)

Tore: Lang (8), Helander (6), Franzen (5), Lindberg (4), Andersson Moberg (3), Palsson (3), Lundahl (1) für Alingsas - Magnusson (9), Damgaard Nielsen (4), Mertens (4), Musa (4), Preuß (3), Bezjak (2), O'Sullivan (2), Hornke (1) für Magdeburg

Zuschauer: 8