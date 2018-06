Die deutschen Handballerinnen haben für die Vorrunde bei der Europameisterschaft vom 29. November bis 16. Dezember in Frankreich eine lösbare Aufgabe erwischt.

Die Mannschaft von Bundestrainer Henk Groener trifft in der Gruppe D in der bretonischen Hafenstadt Brest auf Titelverteidiger Norwegen sowie Tschechien und Rumänien.

Bei der EM ziehen die ersten drei Teams jeder der vier Gruppen in die Hauptrunde ein. Dort würde Deutschland im Falle des Weiterkommens in Nancy auf die drei Teams aus der Gruppe C mit Ungarn, den Niederlanden, Kroatien und Spanien treffen.

Die jeweils beiden besten Mannschaften bestreiten dann in Überkreuzspielen das Halbfinale.

Die deutschen Frauen dürften in Brest gegen Norwegen normalerweise ohne Chance sein, allerdings sind Tschechien und Rumänien schlagbar. Wunschgegner hatte Groener vor der Auslosung am Dienstag in Paris nicht. "Idealerweise haben wir acht Gegner, wer die sind, ist mir egal", sagte er. Dann wäre Deutschland mindestens im Spiel um Platz drei vertreten.

Handball-EM der Frauen: die Auslosung im Überblick

Gruppe A in Nantes: Dänemark, Schweden, Polen, Serbien

Gruppe B in Nancy: Frankreich, Russland, Slowenien, Montenegro

Gruppe C in Montbeliard: Ungarn, Niederlande, Kroatien, Spanien

Gruppe D in Brest: Norwegen, Deutschland, Tschechien, Rumänien