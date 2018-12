Handball-EM 2018 Frauen: So läuft die Hauptrunde für Deutschland

Der erste Schritt ist erfolgreich absolviert. Die deutschen Handball-Frauen haben sich in der Gruppe D an Nummer zwei für die Hauptrunde qualifiziert.

Aber wie geht’s es nun weiter? SPORT1 erklärt den weiteren Weg Richtung Finale und auf wen die deutschen Frauen noch treffen können.

Der Ablauf in der Hauptrunde

Nach dem Abschluss der Partien in den vier Vorrundengruppen spielen nun die jeweils drei Erstplatzierten in der Hauptrunde mit zwölf Teams in zwei Sechser-Gruppen um den Einzug ins Halbfinale. Die zwei bestplatzierten Teams jeder Gruppe spielen über Kreuz das Finale aus. Die Punkte, die in der Vorrunde gegen die ebenfalls qualifizierten Gruppengegner geholt wurden, werden in die Hauptrunde mitgenommen.

Dementsprechend steht Deutschland mit dem Sieg gegen Norwegen und der Niederlage aus dem Rumänien-Spiel mit zwei Punkten auf dem vierten Rang. Durch die Punkte gegen Norwegen haben die deutschen Frauen das Erreichen des Halbfinales noch in der eigenen Hand.

"Wir fahren dorthin, um weiter zu siegen, spielen aber völlig ohne Druck, denn wir haben unser Ziel schon erreicht", gab Bundestrainer Henk Groener die Marschroute für die Hauptrunde in Nancy aus. Und Rückraumspielerin Bölk meinte vor dem Start in Teil zwei des EM-Abenteuers: "Wir können frei aufspielen. Utopisch ist nichts."

Der Kampf ums Halbfinale

Zusammen mit den Vorrundengegnern Rumänien und Norwegen ist die DHB-Auswahl in der Gruppe II der Hauptrunde gelandet (Zum SPORT1-Datencenter).

Dort treffen sie auf die drei besten Teams der Vorrundengruppe C – am Freitag auf Spanien (Spanien - Deutschland ab 18 Uhr im LIVETICKER), am Sonntag auf Ungarn (Ungarn - Deutschland ab 15 Uhr im LIVETICKER) und am kommenden Mittwoch auf die Niederlande (Niederlande - Deutschland ab 21 Uhr im LIVETICKER). Gegen die Gegner aus der eigenen Vorrundengruppe wird nicht mehr gespielt. Daher muss jedes Team - wie in der Vorrunde - wieder drei Spiele absolvieren.

Niederlande als Gruppenfinale

Ein Sieg gegen die punktlosen Spanierinnen ist dabei Pflicht. Bei einem weiteren Sieg gegen Ungarn, das aktuell punktgleich mit den Deutschen ist, käme es dann im letzten Spiel gegen die Niederlande wohl zu einem echten Alles-oder-Nichts-Spiel um das Halbfinale.

Die deutschen Spiele im Überblick:

7.Dezember, 18.00 Uhr: Spanien - Deutschland

9. Dezember, 15.00 Uhr: Ungarn - Deutschland

12. Dezember, 21.00 Uhr: Niederlande - Deutschland

So können Sie die Handball EM der Frauen LIVE sehen:

TV: Eurosport

STREAM: sportdeutschland.tv, Eurosport Player

LIVETICKER: SPORT1.de