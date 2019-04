Die deutschen Handballerinnen haben in der Qualifikation zur Europameisterschaft 2020 in Dänemark und Norwegen machbare Aufgaben zugelost bekommen.

Die Mannschaft von Bundestrainer Henk Groener trifft in Gruppe 3 auf Slowenien, Weißrussland und Kosovo. Das ergab die Auslosung am Donnerstagabend in Kopenhagen.

Insgesamt kämpfen 28 Nationen um die 14 noch zu vergebenen EM-Plätze.

Die jeweils zwei besten Mannschaften der sieben Vierergruppen qualifizieren sich für die Endrunde, die vom 4. bis 20. Dezember 2020 ausgespielt wird. Die beiden Gastgeber sind gesetzt. Die ersten Qualifikationsspiele finden am 25./26. September und 28./29. September 2019 statt.