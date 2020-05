Bundesligist Füchse Berlin hat den ursprünglich bis 2021 laufenden Vertrag mit Ex-Nationalspieler Michael Müller (35) aufgelöst.

Grund dafür sei die wirtschaftlich schwere Lage der Berliner aufgrund der Corona-Pandemie, erklärte der Klub am Montag. Zu den Sparmaßnahmen des Vereins gehöre unter anderem die Verkleinerung des Profi-Kaders. Müller war nur eine Saison bei den Füchsen unter Vertrag.

"In unserer Situation ist es unabdingbar, an allen Stellschrauben zu drehen. Daher bin ich Michael dankbar, dass wir uns so professionell einigen konnten", sagte Füchse-Geschäftsführer Bob Hanning.

Die Handball-Bundesliga (HBL) wurde aufgrund der Pandemie Ende April abgebrochen. Die Berliner hatten durch die Quotienten-Regel, die zur Errechnung der Abschlusstabelle verwendet wurde, die internationalen Plätze verpasst.