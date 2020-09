Handball-Bundestrainer Alfred Gislason befürchtet durch die Corona-Beschränkungen massive Finanzprobleme für Klubs in den Mannschaftssportarten hinter dem Fußball.

Das erlaubte Zuschauerkontingent von 20 Prozent der Hallenkapazität sei für die Vereine "viel zu wenig", sagte der Isländer vor dem Bundesligastart am Donnerstag der Funke Mediengruppe.

DAZN gratis testen und Sport-Highlights live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Anzeige

"Das kann nicht die ganze Saison so gehen. Handball, Basketball, Eishockey - die werden das in Europa dauerhaft zumindest in der jetzigen Form nicht überleben. Das wird ein Rückfall in die 70er Jahre."