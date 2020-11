Die Eulen Ludwigshafen darf seine Heimspiele im Dezember doch in der eigenen Halle austragen.

Dies entschied der Bau- und Grundstücksausschuss der Stadt Ludwigshafen am Montag. Ab 1. Dezember wollte die Stadt die Friedrich-Ebert-Halle zum Impfzentrum umfunktionieren.

Heßler: "Wir sind erst einmal erleichtert"

Die Arbeiten werden nun zunächst auf die Vorräume der Halle verlagert.

"Wir sind erst einmal erleichtert, dass die drei Spiele gegen die Füchse Berlin am 12. Dezember, gegen Flensburg am 19. Dezember und gegen MT Melsungen am 26. Dezember stattfinden können", sagte Eulen-Geschäftsführerin Lisa Heßler.

Nach der Weltmeisterschaft im Januar will die Stadt Ludwigshafen weitere Alternativen bewerten und mit den Eulen eine Lösung finden.